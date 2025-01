Un drone ha fatto un buco nell’aereo dei vigili del fuoco di Los Angeles Los Angeles: aereo antincendio a terra per 3 giorni

Spread the love

Le autorità federali e la polizia della California stanno indagando dopo che qualcuno ha fatto schiantare un drone contro l’ala di un aereo antincendio che trasportava acqua per combattere i violenti incendi boschivi a Los Angeles, provocando un “buco delle dimensioni di un pugno” e rendendolo fuori servizio per giorni in un momento cruciale.

L’incidente è avvenuto mentre l’aereo, il Quebec 1 Super Scooper, partito dal Canada per prestare soccorso, stava lavorando per contenere l’incendio di Palisades, ha detto un portavoce della Federal Aviation Administration a Fox News Digital.

Era uno dei soli due velivoli Super Scooper in uso nella California meridionale.