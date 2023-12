Pavia, trovato un cadavere durante lavori di restauro in centro

Spread the love

(ANSA) – Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato questa mattina in centro a Pavia, durante i lavori di ristrutturazione della palestra civica di via Porta. Quanto restava del corpo, lo ossa e pochi brandelli di pelle, era infilato in un sacco a pelo: un particolare che fa ritenere si sia trattato di un senzatetto, che potrebbe aver trovato rifugio nell’edificio ormai disabitato e in stato di abbandono da molti anni.