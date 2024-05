I Vigili del Fuoco soccorrono un motociclista caduto in una scarpata sull’Etna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti oggi, poco dopo le 13,00, in località Linguaglossa nei pressi della Mareneve – Etna Nord, per soccorrere un motociclista caduto in una scarpata.

Sul posto è stata inviata anche una squadra di Vigili del Fuoco del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e un’autoscala dalla Sede Centrale. Un motociclista ha perso il controllo della sua moto ed è finito in una scarpata, cadendo da un’altezza di circa 15 metri.

L’uomo è rimasto cosciente e all’arrivo della squadra dei soccorritori è stato stabilizzato su una barella speciale e recuperato con l’ausilio dell’autoscala e di tecniche SAF, quindi consegnato al personale sanitario del Servizio 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza.

I sanitari, da un primo esame, hanno riferito di una probabile frattura ad una gamba.

Sono interventuo anche militari dell’Arma dei Carabinieri del locale Comando di Stazione e volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.