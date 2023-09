SOS Vigli del Fuoco di Lampedusa

Spread the love

LIA ALBONICO

E’ desolante vedere il porto di Lampedusa gremito di fatiscenti imbarcazioni che attraccano continuamente: ormai non si vede più nemmeno l’approdo. La strada è tracciata e gli arrivi si susseguono senza sosta, anche in questo momento, durante l’intervista, avvengono gli sbarchi.

Sul Molo Favarolo stazionano almeno un migliaio di migranti sotto un sole cocente così una squadra di Vigili del Fuoco lo presidia con un Ranger munito di Naspo, nebulizzando l’acqua su quei poveri essere umani per dare loro sollievo. Il grande cuore dei Vigili del Fuoco non si smentisce mai.

Al centro accoglienza, che in questo momento probabilmente accoglie circa 5000 persone, prestano servizio in tre Vigili del Fuoco, con il timore che in qualunque momento possano sfociare atti incontrollati e sperando che il buon Dio vegli su quella specie di serraglio umano che esiste contro ogni logica di umanità e sopravvivenza.

I nostri ragazzi sono al limite delle loro forze e si sentono abbandonati da tutti: non ce la fanno proprio più. Anche le forze dell’ordine sono allo stremo.

Ci si augura che prestissimo si possa provvedere … prima che sia troppo tardi