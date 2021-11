Consegnati nuovi automezzi ai Vigili del fuoco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Da oggi i Vigili del fuoco veneti possono contare sull’ausilio di tre nuovi automezzi per il trasporto di materiale. Dopo la necessaria formazione sull’uso avvenuta presso la sede Man di Verona, sono state formalmente consegnate le chiavi dei veicoli. Questi mezzi, provvisti di gru per carico e scarico di materiale in autonomia, avranno normalmente funzione di trasporto logistico ma in caso di calamità, o di interventi particolarmente rilevanti, potranno anche integrare il dispositivo di soccorso tecnico urgente approvvigionando le squadre con attrezzature e con container ISO 10 e 20. In alternativa al gancio di sollevamento, all’estremità del braccio della gru è possibile applicare un cestello che può ospitare due persone e raggiungere l’altezza di 19 metri.

Questi nuovi camion sono stati acquistati dalla Direzione Interregionale Veneto e Trentino A.A. e sono stati assegnati in maniera strategica ai Comandi di Verona, Padova e Venezia.