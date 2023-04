Spread the love

La scuola Renato Guttuso di Villagrazia di Carini è stata evacuata stamane a causa di un incendio che si è sviluppato vicino all’istituto. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed evitato che il fuoco investisse il plesso scolastico. Il fumo ha investito le abitazioni della zona. Indagini sono in corso per accertare le cause del rogo