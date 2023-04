Ferrara, maxi alveare rimosso dai vigili del fuoco

Spread the love

I Vigili del fuoco di Ferrara in questo periodo sono chiamati spesso per rimuovere favi di api. E’ successo anche oggi pomeriggio, 27 aprile, in pieno centro a Ferrara, sotto gli occhi di decine di curiosi, all’incrocio tra via Bersaglieri del Po e corso Giovecca, proprio sopra il Caffè del corso. Nel video si vede l’operatore dei vigili del fuoco, protetto dalla testa ai piedi, sulla gru mentre rimuove il favo, circondato dalle api; la Polizia locale tiene l’area in sicurezza. In questi giorni si sono moltiplicate le richieste d’intervento per api, che entrano in azione non appena la temperatura primaverile sale un pochino. (video Filippo Rubin)

