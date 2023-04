Verona, incendio all’alba in una stalla il località Colombarotto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina all’alba per un mezzo agricolo andato a fuoco all’interno di una stalla. L’allarme è scattato alle 6.25 quando, in località Colombarotto, nel comune di Villafranca di Verona si vedeva del fumo fuoriuscire da una stalla dove erano ricoverate delle vacche.

Giunti da Verona con 3 mezzi, tra cui un’autobotte e un carro decontaminazione, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano interessato un carro miscelatore che si trovava all’interno della stalla. Coinvolti dal rogo anche parte della copertura dello stabile in eternit e il fieno stoccato nelle immediate vicinanze. Nessun danno si è registrato nei confronti delle bestie a ricovero.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del sito proseguiranno per tutta la giornata.