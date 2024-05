Palazzo avvolto dalle fiamme: evacuate 10 famiglie

Spread the love

Sono stati i Vigili del fuoco, accorsi insieme ai Carabinieri, a evitare il peggio. Come sempre, i pompieri di fronte alla richiesta di aiuto si sono precipitati in aiuto delle persone coinvolte. Prima di iniziare le attività i soccorritori si sono preoccupati di far evacuare tutte e dieci le famiglie presenti nello stabile. Troppo pericolosa la situazione, le famiglie andavano allontanate nel minor tempo possibile.

Lo stato di apprensione è stato tanto, accresciuto dalla presenza nell’edificio di dieci bambini, tutti fortemente provati da quanto stava succedendo. Per fortuna, però, a parte il grande spavento tutti gli abitanti della palazzina sono stati messi in salvo e i Vigili del fuoco hanno potuto procedere con le operazioni di spegnimento delle fiamme.

