Aereo dell’Enav per radiomisurazioni è finito fuori pista – fortunatamente senza feriti.

ANSA – Un piccolo aereo di servizio dell’Enav, mentre stava atterrando nella pista dell’aeroporto di Olbia, è finito fuori pista, andando ad adagiarsi su un lato. L’incidente, che non ha provocato feriti tra i tre membri dell’equipaggio, è accaduto intorno alle 13.30.

Sul posto è subito arrivata la squadra dei vigili del fuoco dislocata nello scalo gallurese che ha provveduto a mettere in sicurezza la pista.

E’ stato riaperto l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, chiuso dalle 13.30 di oggi dopo che un piccolo aereo dell’Enav per radiomisurazioni è finito fuori pista, senza feriti.

Secondo i primi accertamenti, il Piaggio P180 avrebbe forato una gomma in fase di atterraggio, ma ha contribuito anche il forte vento che in quel momento soffiava sulla pista.