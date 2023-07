San Bonifacio; moto si schianta contro furgone, un deceduto e due feriti.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 19.35 i vigili del fuoco sono intervenuti, in via Circonvallazione a San Bonifacio, per un incidente stradale.

Una moto, con a bordo 2 ragazzi, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Colognola ai Colli, si è schiantata contro un furgone, tragico il bilancio che è di un morto e 2 feriti gravi.

I vigili del fuoco partiti dal distaccamento di Caldiero, con un mezzo e 5 uomini, giunti sul posto hanno operato per estrarre dalle lamiere il conducente del furgone, che risultava incastrato, oltre a dare supporto al personale sanitario, intervenuto con 2 ambulanze e l’elicottero di verona emergenza.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per uno dei due centauri che è deceduto, feriti l’autista del furgone e il secondo centauro che sono stati trasportati presso i nosocomi con ambulanza e elisiccorso.

Le operazioni si sono concluse alle ore 21.00 con la messa in sicurezza dei due mezzi incidentati