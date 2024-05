Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ore 7.45 in Como in via Santo Garovaglio presso l’ospedale Valduce per un incendio di quadro elettrico all’interno di un locale tecnico container adibito a locale compressore aria medicale.

In posto due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Sono in corso le valutazioni per il ripristino della funzionalità degli impianti

————————————-

ntervento di soccorso in Asso ore 10.30 sulla SP 44 via Monti Di Sera per la messa in sicurezza della sede stradale a seguito di un incidente che ha interessato una motocicletta. Il centauro è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale