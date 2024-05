Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO (PU) -I vigili del fuoco sono intervenuti alle 02:00 di questa mattina in Loc. Torrette, nel comune di Fano, a causa del crollo parziale di un tetto di un edificio in disuso.

La squadra VVF di Fano, ha recuperato le due persone coinvolte e affidate alle cure del personale del 118 e successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Dal Comando di Pesaro Urbino