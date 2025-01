Incendio a Riccione: coppia intossicata e cane salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

eri, intorno alle 19, un incendio è scoppiato in un appartamento al piano terra di via Nullo a Riccione. Una coppia ucraina è rimasta intossicata: l’uomo è stato trovato all’esterno con ustioni, mentre la donna si era barricata in bagno ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Anche il loro cane, salvato e curato, è stato affidato al canile locale.

Le fiamme, partite dal salotto, hanno reso inagibile l’appartamento e il terrazzo sovrastante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e sette uomini, insieme ad ambulanze del 118. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

https://altarimini.it/