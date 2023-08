Le lunghe ferie dei parlamentari, Senato chiuso per un mese

Spread the love

C’è aria di vacanza in Parlamento, ma anche di polemiche fuori dal suo perimetro. Polemiche giornalistiche che al momento si basano sulle decisioni delle conferenze dei capigruppo. I senatori potrebbero avere una settimana in più di ferie estive rispetto ai loro colleghi della Camera. A palazzo Madama si smetterà di lavorare giovedì 3 agosto, al massimo venerdì 4. La ripresa dei lavori? Non è ancora stata stabilita dalla conferenza dei capigruppo, ma non dovrebbe arrivare prima del 5 settembre. Alla Camera, invece, le porte potrebbero chiudere più avanti, entro il giorno 11, complice la questione delega fiscale.

ilsole24ore.com