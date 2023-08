Incidente stradale fra due auto, coinvolte tre persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa notte, alle ore 2.30 circa, su via dei Bizantini a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, un Opel Corsa ed una Jeep Renegade. A bordo della prima il solo conducente che, in evidente stato confusionale, veniva estratto dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco congiuntamente al personale sanitario del Suem118 intervenuto con due Ambulanze. Tre in totale le persone a bordo delle vetture che, ferite in modo non grave, venivano trasportate presso il nosocomio Lametino per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.