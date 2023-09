Contrasto agli incendi di vegetazione dei vigili del fuoco della Calabria.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Prosegue l’opera di contrasto agli incendi di vegetazione da parte dei vigili del fuoco della Calabria.

Nella giornata odierna nella provincia di Crotone ben 11 roghi hanno interessato zone boscate, macchia mediterranea e terreni incolti. In loc. Rosito nel comune di Cutro, in loc. Campolongo nel comune di Isola Capo Rizzuto e nel comune di Rocca di Neto, le fiamme si sono propagate in prossimità di abitazioni ed aziende mentre in loc. S’Anna di Crotone il rogo ha lambito la Stazione Elettrica Pitagora.

Tutte le squadre in servizio ordinario e in assetto AIB sono impegnate in operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai.

Non si registrano danni a persone.