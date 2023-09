Spread the love

Nagorno Karabakh, migliaia le persone in fuga in Armenia per timore di subire violenze da parte dell’esercito. La tregua resta relativa e molto debole. Intanto in un deposito di carburante si è verificata una esplosione, 20 al momento le vittime accertate. Per le organizzazioni internazionali attive nella zona la situazione umanitaria sarebbe grave.