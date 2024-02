Tragedia a Besozzo, si ribalta con il trattore e rimane schiacciato

Spread the love

Secondo le prime ricostruzioni il veicolo si è ribaltato nei pressi di via Cascina Selva, mentre il 69enne si trovava alla guida. L’uomo è morto schiacciato. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della croce rossa di Gavirate e l’elisoccorso proveniente da Como. Per la vittima tuttavia non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

notizie.it