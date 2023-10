Strage nell’allevamento. Fiamme da un capannone. Morti diecimila tacchini

Spread the love

VELLEZZO BELLINI (Pavia) – Qualche animale è riuscito a mettersi in salvo, ma molti altri non ce l’hanno fatta. Sono rimasti uccisi in un furioso incendio che ieri pomeriggio ha ridotto in cenere un allevamento di tacchini a Vellezzo Bellini, nel Pavese. Le fiamme sono divampate attorno alle 15 nei capannoni dell’azienda di via Milano che accoglievano circa 30mila gallinacei e polli.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Pavia che hanno utilizzato un’autoscala, il personale dei distaccamenti volontari di Robbio e Mede e pure due mezzi del Comando di Milano per cercare di spegnere l’incendio. Anche dalla strada principale si vedeva una colonna di fumo nero e, avvicinandosi all’allevamento, si sentiva la sirena dell’impianto antincendio entrata in funzione per dare l’allarme.

il giorno.it