Ancora un rogo in A1. Notte di code e disagi

Continua il momento nero per il traffico autostradale nel tratto valdarnese che ha registrato un nuovo intoppo per l’incendio di un autoarticolato.

A quattro giorni di distanza dall’ultimo rogo che aveva distrutto un mezzo pesante carico di generi alimentari, l’altra notte i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono stati chiamati ad un intervento fotocopia del precedente.

Stavolta la scintilla fatale si è innescata in un tir che trasportava capi di abbigliamento e materiale di scarto mentre viaggiava in direzione Sud tra i caselli di Valdarno e Arezzo. L’autista non appena ha visto sprigionarsi una densa nube di fumo è riuscito a fermare il veicolo al chilometro 350 e a mettersi in salvo. Immediatamente è partita la richiesta di aiuto che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Quando i pompieri montevarchini sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte fiamme altissime che avevano già avvolto la motrice e il rimorchio del camion distruggendolo. Per le operazioni di spegnimento, che si sono rivelate particolarmente impegnative, e la successiva bonifica dell’area si è resa necessaria la chiusura temporanea alla circolazione del segmento dell’Autosole e lo stop ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico.

