Cancro al seno, l’allarme: «In aumento tra le donne under 40»

In termini assoluti, si tratta di un incremento che non impatta. Il calo demografico, infatti, fa si che nonostante la maggiore incidenza il numero di nuovi casi sia in diminuzione. Tuttavia, la ricerca fa passi da gigante affrontando nuove sfide come garantire la procreazione nonostante la malattia e provvedendo contemporaneamente alla cura.

Il tema è stato al centro del convegno nazionale «Carcinoma della mammella, under 40», organizzato dalla Breast Unit coordinata da Stefania Montemezzi, direttore dell’Unità operativa complessa di Radiologia, con il comitato scientifico dell’Azienda ospedaliero universitaria integrata.

La prima difficoltà che gli specialisti affrontano è quello della diagnosi. Il Sistema sanitario nazionale, infatti, non prevede screening mammografico per le donne giovani e questo tendenzialmente posticipa la diagnosi in una fase già avanzata della malattia.

