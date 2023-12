Market etnico devastato da un incendio

Spread the love

VIGEVANO (Pavia) – Un violento incendio ha devastato nella notte un supermercato etnico di viale Industria, lungo la statale 494 alla periferia della città. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4.30 di ieri all’interno del supermercato EstMarket che commercializza prodotti alimentari rumeni e più in generale dell’est Europa che ha aperto soltanto qualche mese fa. Il fuoco si è propagato velocemente divorando ogni cosa e si è poi esteso anche a due attività confinanti, un solarium ed un bar. L’allarme, scattato nel cuore della notte, ha portato sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Vigevano e Mortara e successivamente l’autoscala da Pavia. L’incendio è stato domato alle prime luce dell’alba ma il lavoro dei vigili del fuoco si è protratto per tutta la mattina per spegnere tutti i focolai e per valutare la tenuta statica della costruzione ad un piano con particolare riferimento al tetto.

IL GIORNO