San Vito di Fagagna – Soccorso un giovane capriolo caduto nel canale Ledra senza più poter uscire

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Questa mattina una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Udine, supportata da personale SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), è intervenuta a San Vito di Fagagna per soccorrere un giovane capriolo caduto nel canale Ledra senza più riuscire a raggiungere la riva. Individuato l’animale i soccorritori fluviali sono entrati in acqua e raggiunto il capriolo lo hanno “accompagnato” fuori dal canale fino ad un prato dove, una volta appurato che il cervide non era ferito, lo hanno liberato. Una volta ripresosi dallo spavento il capriolo che è corso verso i campi.