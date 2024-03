Lampedusa, casi di tumore tra i vigili del fuoco: l’Asp dispone l’indagine epidemiologica

Spread the love

L’Asp 6 di Palermo ha disposto l’indagine epidemiologica sugli appartenenti ai vigili del fuoco di Lampedusa. Verranno verificate le cause dei decessi, dei pompieri in servizio sulle Pelagie dal 2014 al 2024, con i dati contenuti nel registro nominativo delle cause di morte (Rencam). La Uilpa vigili del fuoco, di cui è segretario provinciale Antonello Di Malta, che negli ultimi anni ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento, ha però sempre chiesto che venga esaminato il periodo che va dal 1986 al 2024

