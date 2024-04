Impegnate dalle ore 14.30 circa di ieri nel comune di Spezzano Albanese per incendio di un magazzino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Rende con supporto di Autoscala del distaccamento di Corigliano Rossano sono impegnate dalle ore 14.30 circa in via Mortati nel comune di Spezzano Albanese per incendio di un magazzino sito al piano strada di un edificio su due livelli.

Due persone, occupanti l’abitazione sovrastante il magazzino, a causa dell’incendio e del fumo denso scaturito dallo stesso rimanevano bloccati all’interno dell’appartamento. Gli stessi venivano tratti in salvo, dal balcone, dai vigili del fuoco con ausilio dell’autoscala. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla completa estinzione delle fiamme, evitando il propagarsi delle stesse ai locali adiacenti, ed alla messa in sicurezza del sito. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento l’ipotesi più accreditata è quella accidentale. L’accesso al magazzino ed all’abitazione sovrastante, in via precauzionale è stato interdetto in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Non si registrano danni a persone.