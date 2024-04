Iterventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo sono intervenuti questa notte alle 2.40 in Cermenate via Lavezzari per fuga gas a seguito di impatto di autovettura finita fuori strada. Non si segnalano feriti.

In posto oltre i VVF per la messa in sicurezza erano presenti i Carabinieri

———————————————————

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 13 in Cantù in corso Europa presso il centro raccolta rifiuti per un incendio di un compattatore rifiuti cartacei, prontamente spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Cantù senza conseguenze per persone

——————————————————————

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi in Centro Valle Intelvi loc San Fedele Intelvi sulla SP Provinciale per incidente stradale coinvolte autovettura e motociclo con un ferito in codice giallo