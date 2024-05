Incendio nella notte, fiamme all’interno di una falegnameria: vigili del fuoco in azione 

Spread the love

BOLZANO. Sono state ore di lavoro quelle di questa notte per i vigili del fuoco di Monguelfo a causa di un incendio che è scoppiato all’interno di una falegnameria nella zona artigianale.

Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti, l’allarme è scoppiato poco prima della mezzanotte e sul posto sono intervenuti un’ottantina di vigili del fuoco.

I danni sono stati contenuti grazie anche l’intervento immediato che ha permesso di spegnere le fiamme in poco tempo.

Le operazioni sono andate avanti per diverse ore per consentire la messa in sicurezza dello stabile e lo smassamento dell’area colpita dall’incendio. Non ci sono state persone ferite.

