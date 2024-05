Camion va a fuoco dopo un incidente sulla A1 Milano-Napoli, fino a 10 km di coda verso Firenze sud

Spread the love

Sulla A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Firenze Impruneta ed Incisa, verso Roma, un camion ha preso fuoco dopo un incidente. Il mezzo pesante ha inoltre disperso il proprio carico e l’incendio ha causato 11 km di coda per via dei lavori di ripristino: le automobili sono state costrette a viaggiare sulla corsia di sorpasso fino alle 8 di questa mattina, quando la circolazione è stata ripristinata. Autostrade aveva inoltre segnalato circa 10 km di coda tra Valdarno e Firenze sud, verso Firenze.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso. Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Roma, Aspi aveva consigliato di uscire a Firenze Impruneta durante le operazioni di ripristino della viabilità e seguire le indicazioni per Siena percorrendo la SS326 raccordo Siena-Bettolle e rientrando in autostrada a Valdichiana.

Stando a quanto reso noto finora, il camion trasportava derrate alimentari. L’incendio generalizzato del camion ha richiesto l’invio di risorse in supporto quali due autobotti e un carro aria per i vigili del fuoco. Importanti le operazioni di spegnimento effettuate dai pompieri con smassamento del materiale presente nel rimorchio.

