VIDEO – Incendio in uno stabilimento balneare e ristorante nel comune di Diamante

VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamenti di Scalea e Paola, sono impegnate dalle ore 3.30 circa per un incendio che ha interessato uno stabilimento balneare e ristorante nel comune di Diamante, via Glauco.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Attualmente sono in atto operazioni di smassamento e bonifica degli ultimi focolai.

L’incendio ha completamente danneggiato la struttura.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

