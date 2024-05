Incendio a Castiglione Torinese: casa distrutta dalle fiamme, evacuata una famiglia

Spread the love

Una casa è stata distrutta da un incendio divampato nella tarda serata di ieri, lunedì 6 maggio 2024, in via Vaitascosa, in località Cordova a Castiglione Torinese.

Si è anche sviluppata una colonna di fumo visibile da distante nonostante fosse buio. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco da tutto il comando provinciale, che hanno impiegato diverse ore a spegnere il rogo, divampato per cause ancora da accertare. I residenti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Chivasso a scopo precauzionale ma sono già stati dimessi.

I carabinieri della compagnia di Chivasso sono in attesa della relazione dei pompieri per appurare quanto accaduto. In ogni caso lo stabile non è più agibile.

(torinotoday.it)