Video – Ore 11:30 scossa sismica avvertita in tutta la Lombardia con magnitudo 4.4

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

18/12/21 ore 11:30 scossa sismica avvertita in tutta la Lombardia. Si è registrata una scossa sismica nel comune di Bonate Sotto (Bg), da una prima stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ML 4.4 . Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, sono in corso alcune verifiche nel comune di Milano. Nel comune di Olgiate Molgora (Lecco) in via Roma un edificio fatiscente è crollato, non si registra il coinvolgimento di persone; sul posto stanno operando i vigili del fuoco. In tutta la regione la situazione è monitorata, allo stato attuale non si registrano gravi criticità.

In corso verifiche anche a Pavia e provincia: in via Giuseppe Verdi presso un istituto scolastico e Casorate Primo, in via Achille Grandi presso un condominio.

Bergamo, svolti dai Vigili del Fuoco 50 interventi di verifica su edifici pubblici e privati sul territorio. Al momento, non sono stati riscontrati danni rilevanti [#18dicembre 18:30

