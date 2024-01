Calolzio: abitazione a fuoco, tetto divorato dalle fiamme

Spread the love

Si è concluso dopo ore, nel cuore della notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio, il grosso incendio che ha interessato un’abitazione a Calolziocorte com il tetto divorato dalle fiamme.

L’allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi, è scattato intorno alle 22 di ieri in una villetta di via Albenza, nella frazione di Lorentino.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Piazza Bione a Lecco e anche dal distaccamento volontario di Valmadrera. Quattro le squadre al lavoro con autopompe, autoscala e autobotte per domare le fiamme che hanno visibilmente danneggiato la copertura dell’abitazione.

