VIDEO – Bovolone; incidente stradale tra un mezzo agricolo e un autocisterna GPL, due feriti.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Ieri sera, intorno alle ore 19.40, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bovolone sulla SP 3Ter Via Mediana per lo scontro tra un mezzo agricolo e un autocisterna che trasportava GPL, feriti i due conducenti che, soccorsi sono stati ricoverati presso gli ospedali di Verona e Legnago.

A causa dello scontro il trattore agricolo è finito fuori strada mentre il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco.

I vigili del fuoco, giunti da Verona e Bovolone con due autopompe, due autobotti e personale con carro NBCR hanno lavorato per prestare soccorso ai feriti e mettere in sicurezza il mezzo predisponendo il travaso del combustibile infiammabile, circa 17.500 litri, in un altra cisterna fatta giungere sul luogo dell’incidente. Sul posto, per effettuare tali operazioni, intorno alle ore 21.40 è giunto il Nucleo Regionale NBCR partito da Mestre Ve.

L’intervento è ancora in corso e durerĂ per buona parte della serata, chiusa la viabilitĂ sull’arteria interessata.

Concluse, con le prime luci dell’alba, le operazioni di travaso e messa in sicurezza della cisterna di GPL. Il Nucleo Regionale N.B.C.R. giunti da Mestre e i vigili del fuoco scaligeri hanno lavorato tutta la notte per trasferire in sicurezza il combustibile infiammabile e bonificare la cisterna coinvolta nello scontro.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 08.00 con il recupero dei due mezzi incidentati e il ripristino della viabilitĂ

VIDEO