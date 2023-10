Pesaro-Urbino, incendio casolare a Orciano. Vigili del fuoco al lavoro per ore

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

 I Vigili del fuoco sono intervenuti dal tardo pomeriggio del 3 ottobre nel comune di Orciano di Pesaro, per l’incendio di un casolare. Le squadre provenienti dalla Centrale VVF di Pesaro arrivate sul posto con quattro autobotti, tre mezzi di appoggio coordinati dal Funzionario VF, hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di zona. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.