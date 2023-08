Barca di scout si ribalta sul lago di Bracciano, quattro ragazze salvate dai vigili del fuoco

Spread the love



Un pomeriggio di tensione sul lago di Bracciano. È quello vissuto ieri pomeriggio, martedì 8 agosto, da quattro ragazze scout, che sono finite in acqua a 300 metri dalla riva durante un’escursione in barca a vela. L’imbarcazione si è capovolta a largo della costa di San Celso, facendo finire le quattro in acqua. Le ragazze, che fanno parte del gruppo scout Agesci di Bracciano, per rimanere a galla si sono attaccate alla chiglia del natante scuffiato in attesa dei soccorsi.

L’intervento dei Vigili del fuoco di Bracciano è scattato intorno alle 19.30. I pompieri hanno raggiunto le ragazze con un motoscafo poi, dopo averle salvate, le hanno riportate a riva.

In un secondo momento, i vigili del fuoco sono ritornati in acqua per salvare anche l’imbarcazione. Insieme al responsabile del campo scuola scout, hanno smontato l’albero maestro del natante e hanno riportato in secca anche l’imbarcazione. Per nessuno dell’equipaggio si è reso necessario l’intervento del personale sanitario.

LA REPUBBLICA