Verona, abitazione in fiamme a Negrar di Valpollicella: una persona intossicata

VIGILI DEL FUOCO

Alle 10.20 dell’8 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Negrar di Valpolicella per un incendio abitazione. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto di una villetta disposta su tre livelli in via Palazzin nella località San Peretto. Nel tentativo di spegnere le fiamme una persona è rimasta lievemente intossicata ed è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

I vigili del fuoco partiti da Verona e Bardolino con 16 uomini e 5 mezzi, tra cui due autobotti e una autoscala, hanno lavorato per contenere le fiamme, visibili da tutta la valle, che avevano avvolto il tetto, di circa 200 mq, disposto su due falde. Nonostante l’intervento immediato dei pompieri l’intero tetto è andato distrutto, rendendo l’immobile non usufruibile.

Le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza sono terminate intorno alle ore 15.30. Le cause sono al vaglio del personale tecnico dei vigili del fuoco.