Un camion betoniera si è parzialmente ribaltato in un fosso sulla strada provinciale 500, tra i comuni di Donato e Netro, in provincia di Biella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per mettere in sicurezza il tratto di strada. I pompieri hanno proceduto alla rimozione del mezzo pesante e la viabilità è stata riaperta dopo alcune ore e dopo che si è proceduto con i rilievi.

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2024/06/si-ribalta-camion-nel-biellese-intervengono-i-vigili-del-fuoco-d3ebf355-ccdc-40f0-a63c-10dc645abb5d.html