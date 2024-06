Incidente sulla Modica-Pozzallo: scoppia pneumatico, camion nella scarpata

Spread the love

Incidente stradale autonomo questa mattina intorno alle 12 sulla SS 194 fra Modica e Pozzallo in corrispondenza del km 110.200.

Sembra che a causa dell’esplosione di un pneumatico l’autista di un camion ha perso il controllo. Sul posto Carabinieri e 118 che hanno prontamente trasportato il ferito in ospedale.

Ancora sul posto personale dei VVFF in attesa dell’arrivo di idonei mezzi per il recupero tenuto conto che vi sono due serbatoi di gasolio e dal momento non è possibile procedere al distacco delle batterie.

https://www.ildomanibleo.com/2024/06/07/pvt-modica-marco-relato-e-il-nuovo-allenatore-guidera-le-aquile-biancorosse-in-serie-b1