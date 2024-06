VIDEO – Armenia, sette feriti nell’esplosione di una stazione di servizio

Spread the love

Almeno sette persone sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione e di un successivo incendio in una stazione di servizio non lontano dalla capitale armena Yerevan.

“Sette persone hanno avuto bisogno di assistenza medica. Uno di loro è stato dimesso dopo aver ricevuto i primi soccorsi. Due sono in terapia intensiva in gravi condizioni. Quattro pazienti sono in condizioni gravi ma stabili”, ha dichiarato in un comunicato il Ministero della Sanità,

intorno alle 23:14. Ora locale, i soccorritori sono stati informati di una potente esplosione e di un incendio in una stazione di servizio sull’autostrada che collega la capitale Yerevan e la città di Sevan. Sul posto stanno lavorando almeno 30 squadre di soccorso. Secondo le prime informazioni, presso l’impianto è esploso un serbatoio di stoccaggio di gas naturale liquefatto.

VIDEO