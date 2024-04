Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso in fase di espletamento in Como in via Monte Caprino per pianta di alto fusto caduta sulla pubblica via, temporaneamente interdetta al transito. Si segnalano danni ai cavi della pubblica illuminazione rovinati sulla sede stradale

Si segnala ancora un intervento alle 7 in Como via Sant’Antonino per rimozione e messa in sicurezza guaina copertura fabbricato pericolante sulla pubblica via