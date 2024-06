Morto a 88 anni Franco Dogliani, a lungo capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Bra

Spread the love

BRA È deceduto, all’età di 88 anni, il cavaliere Franco Dogliani, storico volontario dei Vigili del fuoco braidesi di via Montegrappa. Lo ricorda il figlio Roberto: «Mio padre era molto conosciuto e stimato, sia per il suo lavoro di termotecnico sia per il suo impegno enorme nel corpo dei Pompieri volontari, svolto con passione per 37 anni, dei quali ben 14 con la carica di capo-distaccamento».

Franco Dogliani lascia il figlio Roberto, la nuora Elena, la nipote Chiara e tanti parenti.

Stasera (venerdì 7 giugno alle 18) nella casa del commiato Verrua di via don Orione si recita il Rosario mentre i funerali saranno celebrati domani mattina alle 10 nella parrocchia di san Giovanni Battista. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Bra.

