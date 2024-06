Maxi incendio alla Recuperi Pugliesi di Modugno

Spread the love

Un grave incendio è scoppiato nell’azienda Recuperi Pugliesi di Modugno, nell’area industriale. Si è alzata una grande colonna di fumo nero denso ma per il momento non è chiaro cosa abbia scatenato le fiamme. Si tratta del terzo rogo nel giro di un anno nell’area dell’azienda specializzata in trattamento dei rifiuti

Visto il genere di materiale che si trova in quell’area, la preoccupazione è per il rischio di fumi tossici. Per questo Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, ha chiesto l’immediato intervento dell’Arpa per fare un campionamento dell’area.

