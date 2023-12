Tetto in fiamme a Vighizzolo di Cantù: quattro squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo

Spread the love

Intervento di ben quattro automezzi da Cantù (con l’autoscala da Como) questa sera per incendio di un sottotetto. E’ successo in via Castello 8 a Vighizzolo di Cantù per cause da accertare: i tanti uomini arrivati in posto hanno provveduto a domare le fiamme. Qui sopra un breve video dei vigili del fuoco. Il tutto è stato risolto con grande spiegamento di vigili, ma senza alcun ferito. Danni da valutare meglio nelle prossime ore

