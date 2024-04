VIDEO – Incendio a Lignano Sabbiadoro, le fiamme divorano il ristorante Newport dell’hotel Marina Uno: la struttura chiusa da anni.

Spread the love

Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e le fiamme che hanno invaso il ristorante in legno Newport adiacente all’Hotel Marina Uno struttura 4 stelle di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. L’incendio sarebbe divampato intorno alle ore 13.00. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto le squadre di Latisana e Lignano. Ci sarebbero almeno tre persone salite sul tetto, in attesa dell’elisoccorso.

L’albergo dispone lungo i suoi 5 piani di 87 camere, per un totale di 190 posti. E’ stato costruito nel 1988 e fronteggia un piccolo porto alla confluenza del Tagliamento con il mare. La struttura conta 4500 metri quadri.

VIDEO