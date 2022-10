Due interventi di soccorso – il primo per tamponamento – il secondo per la perdita di un metro cubo di soda caustica

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente poco dopo le 11 per tamponamento in Asso sulla Strada Provinciale. Sull’auto tamponata un uomo e un bambino di 4 anni che grazie al seggiolino al quale era assicurato non ha avuto traumi evidenti. Sull’altra vettura una ragazza che ha necessitato di cure mediche. Sul posto elisoccorso per accertamenti su tutte le persone coinvolte portate comunque in ospedale per accertamenti

Un secondo ntervento di soccorso alle 14.40 in Fino Mornasco ingresso autostradale per recupero di un contenitore da un metro cubo di soda caustica caduto da un mezzo in transito. In attesa dell’arrivo in posto degli specialisti NBCR sono in corso le operazioni di controllo e stabilizzazione dello scenario incidentale. Le rampe autostradali A9 direzione Milano sono chiuse

