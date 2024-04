Ok Ue per il Ponte sullo Stretto, ma non sarà finanziato da Bruxelles

Spread the love

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva le misure per terminare i principali progetti transeuropei di trasporto entro il 2030 e ha inserito, su richiesta dell’Italia, anche il Ponte sullo Stretto di Messina tra gli allegati, ma non tra le opere da finanziare. Tra le opere rientrano strade, ferrovie, ponti e gallerie, col governo che sperava nell’ok totale.

Ma secondo quanto riferito da un portavoce della Commissione Ue dopo il via libera dell’Eurocamera alle linee guida aggiornate per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, l’opera entra a far parte della rete centrale Ten-t senza però essere tra quelle da finanziare. Prima di dare il via libera definitivo, ha spiegato Eddy Liegeois, a capo della direzione mobilità della Commissione Europea, serviranno studi più approfonditi.

