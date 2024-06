VIDEO – Roma: incendio a Centocelle nella zona dei campi sportivi, evacuata la scuola Ambrosoli

Spread the love

Paura per l ‘incendio divampato intorno alle 19 del 6 giugno in un campo di sterpaglie poco distante dalla fermata metro C «Gardenie», a Roma, nei pressi dell’istituto tecnico «Ambrosoli» e di una struttura sportiva. Sul posto i Carabinieri della Compagnia Casilina e della Stazione Alessandrina, insieme agli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale e alla protezione civile. Per precauzione, il personale della vicina scuola «Ambrosoli» ha fatto evacuare gli studenti dei corsi serali, all’interno al momento dell’incendio. Non risultano feriti mentre le fiamme, che hanno bruciato unicamente sterpaglie, sono state domate dai vigili del fuoco.

https://video.corriere.it/roma/paura-per-l-incendio-divampato-vicino-alla-scuola-ambrosoli-istituto-evacuato/cff3827e-7911-4106-9fe0-66df98505xlk

VIDEO