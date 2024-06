VIDEO – Andria – Incendio in un garage

Spread the love

Momenti di tensione, questa sera, venerdì 7 giugno ad Andria, intorno alle ore 19, quando all’interno di un garage situato in via Montesanto quasi all’incrocio con via Montegrappa, si sono sviluppate delle fiamme.

Immediatamente sul posto sono giunti, con squadre dei Vigili del fuoco da Barletta, anche Polizia Locale ed i Carabinieri del nucleo radiomobile che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, facendo evacuare lo stabile.

L’intera via Montegrappa è stata chiusa al traffico, per le operazioni si spegnimento. Tra le ipotesi, un veicolo in autocombustione. Quattro autovetture sono andate distrutte. Nessuna persona coinvolta, al momento solo qualche danno a edifici vicini. Sul posto anche i sanitari dl servizio 118.

