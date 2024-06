Attraversano il guado con l’auto ma restano bloccati: recuperati dai vigili del fuoco

Spread the love

vigili del fuoco nelle scorse ore sono intervenuti per recuperare quattro vetture rimaste bloccate sul guado di Vivaro e Rauscedo. Le zone sono ancora interdette al traffico veicolare ma ciò non ha impedito agli automobilisti di attraversare la strada che risulta ancora oggi a tratti impraticabile.

Come riporta il Messaggero Veneto, ci sono stati due recuperi intorno alle 23. Un uomo di 67 anni di nazionalità ucraina non riusciva più a muoversi dopo aver provato a passare il guado di Vivaro. I vigili del fuoco di Maniago, giunti sul posto su richiesta degli operatori del Nue112, hanno trainato il furgone fuori dalla ghiaia per poi dirigersi immediatamente verso un’altra zona del guado.

